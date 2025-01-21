ASTERION Fiyatı (ASTER)
Bugün için canlı ASTERION (ASTER) fiyatı, 0.197174 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ASTER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ASTERION Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 37.12K USD
- Gün içindeki ASTERION fiyat değişimi -0.78%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, ASTERION / USD fiyat değişimi, $ -0.0015583066433055.
Son 30 gün içerisinde, ASTERION / USD fiyat değişimi, $ -0.1432724844.
Son 60 gün içerisinde, ASTERION / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ASTERION / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0015583066433055
|-0.78%
|30 Gün
|$ -0.1432724844
|-72.66%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ASTERION fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.66%
-0.78%
+55.61%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Asterion is the world's first revolutionary token backed by Asterion's own real estate and business assets, with asset value surpassing its market cap. Currently, Asterion owns two resorts in Bali, Indonesia, as well as other businesses that will further strengthen the Asterion ecosystem. As part of the long-term strategy for Asterion Token, the commitment to continuously expand and acquire more assets and businesses will unlock limitless opportunities within the digital economy. The real estate assets, which appreciate in value year over year, present profitable investment opportunities that are accessible to anyone without capital constraints. Through Asterion, businesses that were previously only accessible to a select few with substantial capital can now be reached by a wider audience, offering more people the chance to participate and profit. Utilizing blockchain technology, Asterion simplifies access to valuable assets such as real estate, commodities, and traditional financial instruments through tokenization, making transactions faster and borderless. Asterion brings real-world assets (RWA) into the DeFi ecosystem, creating investment opportunities that are more inclusive, secure, and transparent.
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