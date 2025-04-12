Astra DAO Fiyatı (ASTRADAO)
Bugün için canlı Astra DAO (ASTRADAO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 37.60K USD. ASTRADAO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Astra DAO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Astra DAO fiyat değişimi +1.97%
- Dolaşımdaki arz: 94.00T USD.
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Gün içerisinde, Astra DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Astra DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Astra DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Astra DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.97%
|30 Gün
|$ 0
|-56.96%
|60 Gün
|$ 0
|-86.12%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Astra DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.80%
+1.97%
-40.96%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Astra DAO is a decentralized and non-custodial automated crypto asset allocator built on Ethereum. Astra DAO provides convenient and practical access to crypto-oriented investment strategies. Astra DAO’s use case includes providing various investment products/indices, participation units marketplace, user staking, harvesting investment strategies profits, zero-fees user participation model, and an improvement culture using the DAO-managed Treasury. What makes your project unique? Researching and identifying profitable crypto assets is difficult for investors due to a lack of time and resources. And also, building a diversified crypto portfolio is complicated and expensive for investors. We are solving this by providing a decentralized index platform that encourages sustainable returns through active participation, governance, and management of value aggregation to all participants. History of your project. Launched VI - August 2022 with the following: ●Adding new custom products by users (creators) ●Staking score ●Adding human-managed products (investment managers) ●Exit fees progressive reduction mechanism ●Staking and Lockup vault ●Staking cooldown period ●iTokens staking ●Liquidity mining and Rewards system ●Loyalty appreciation (ranks + unlockable benefits) paired with staking score ●Governance forum ●Audit Launched V2 - May 2023 with the following: Chainanalysis KYT address blocking of wallets ● Gasless Voting ● Fix Stake and Restake functionality issue ● Reductio What’s next for your project? Ensuring we implement our user acquisition and marketing plans. What can your token be used for? *Utilities Access *Mean of Reward *Development fund *Treasury Reserve *Voting and Voting Power *Staking
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