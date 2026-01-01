Bugünkü Atua AI Fiyatı

Bugünkü Atua AI (TUA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,14 değişim gösterdi. Mevcut TUA / USD dönüşüm oranı TUA başına -- şeklindedir.

Atua AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 53.323 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,00B TUA şeklindedir. Son 24 saat içinde TUA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,001502 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TUA, son bir saatte -%0,17 ve son 7 günde -%4,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Atua AI (TUA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 53,32K$ 53,32K $ 53,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 53,32K$ 53,32K $ 53,32K Dolaşım Arzı 5,00B 5,00B 5,00B Toplam Arz 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

