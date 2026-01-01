Bugünkü Australian Digital Dollar Fiyatı

Bugünkü Australian Digital Dollar (AUDD) fiyatı $ 0,670504 olup, son 24 saatte % 0,41 değişim gösterdi. Mevcut AUDD / USD dönüşüm oranı AUDD başına $ 0,670504 şeklindedir.

Australian Digital Dollar, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.293.370 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,40M AUDD şeklindedir. Son 24 saat içinde AUDD, $ 0,665104 (en düşük) ile $ 0,671155 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,87 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,36464 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AUDD, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde +%0,33 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Australian Digital Dollar (AUDD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,29M$ 4,29M $ 4,29M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,29M$ 4,29M $ 4,29M Dolaşım Arzı 6,40M 6,40M 6,40M Toplam Arz 6.400.366,946638 6.400.366,946638 6.400.366,946638

Şu anki Australian Digital Dollar piyasa değeri $ 4,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AUDD arzı 6,40M olup, toplam arzı 6400366.946638. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,29M.