Bugünkü Auto Finance Fiyatı

Bugünkü Auto Finance (TOKE) fiyatı $ 0,104096 olup, son 24 saatte % 4,99 değişim gösterdi. Mevcut TOKE / USD dönüşüm oranı TOKE başına $ 0,104096 şeklindedir.

Auto Finance, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.661.901 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 83,22M TOKE şeklindedir. Son 24 saat içinde TOKE, $ 0,102359 (en düşük) ile $ 0,109818 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 79,02 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,102359 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TOKE, son bir saatte +%0,77 ve son 7 günde -%10,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Auto Finance (TOKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,66M$ 8,66M $ 8,66M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,41M$ 10,41M $ 10,41M Dolaşım Arzı 83,22M 83,22M 83,22M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Auto Finance piyasa değeri $ 8,66M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TOKE arzı 83,22M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,41M.