Bugünkü Azuma Coin Fiyatı

Bugünkü Azuma Coin (AZUM) fiyatı $ 0,00022964 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut AZUM / USD dönüşüm oranı AZUM başına $ 0,00022964 şeklindedir.

Azuma Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 31.884 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 138,85M AZUM şeklindedir. Son 24 saat içinde AZUM, $ 0,00022964 (en düşük) ile $ 0,00022972 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,086043 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AZUM, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%20,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Azuma Coin (AZUM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 31,88K$ 31,88K $ 31,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 114,82K$ 114,82K $ 114,82K Dolaşım Arzı 138,85M 138,85M 138,85M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki Azuma Coin piyasa değeri $ 31,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AZUM arzı 138,85M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 114,82K.