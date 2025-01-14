B Money AKA Brett Fiyatı (BMONEY)
Bugün için canlı B Money AKA Brett (BMONEY) fiyatı, 0.00120591 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.16M USD. BMONEY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
B Money AKA Brett Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.15K USD
- Gün içindeki B Money AKA Brett fiyat değişimi -15.10%
- Dolaşımdaki arz: 958.84M USD.
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Gün içerisinde, B Money AKA Brett / USD fiyat değişimi, $ -0.000214499676366281.
Son 30 gün içerisinde, B Money AKA Brett / USD fiyat değişimi, $ -0.0007943326.
Son 60 gün içerisinde, B Money AKA Brett / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, B Money AKA Brett / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000214499676366281
|-15.10%
|30 Gün
|$ -0.0007943326
|-65.86%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel B Money AKA Brett fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.58%
-15.10%
-49.97%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
B Money is the only OFFICIAL Brett derivative to exist. As seen in page 154 of ‘Boys Club' by Matt Furie. Brett is the biggest and most famous Meme Coin on Base. He has become the blue mascot of the blue chain. So its time to send his Alter Ego B Money into the World of Base Chain. B Money is a famous rapper living a life full of luxury and prosperity. Btw check out his new On Spotify: Song https://open.spotify.com/intl-de/artist/6LwjEyv5awNeTSYUD4Raqd?si=_ZpPklFHRsOdCBDu7hvqGQ&nd=1&dlsi=74466b0c8faf4a30 Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/%24bmoney/1743703514
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