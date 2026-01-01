Bugünkü Babel Fiyatı

Bugünkü Babel (BABEL) fiyatı $ 0,00001931 olup, son 24 saatte % 5,31 değişim gösterdi. Mevcut BABEL / USD dönüşüm oranı BABEL başına $ 0,00001931 şeklindedir.

Babel, şu anda piyasa değeri açısından $ 19.321,74 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BABEL şeklindedir. Son 24 saat içinde BABEL, $ 0,00001893 (en düşük) ile $ 0,00002044 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00056466 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001893 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BABEL, son bir saatte +%0,51 ve son 7 günde -%15,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Babel (BABEL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,32K$ 19,32K $ 19,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,32K$ 19,32K $ 19,32K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Babel piyasa değeri $ 19,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABEL arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,32K.