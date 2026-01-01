Bugünkü Baby DOWGE Fiyatı

Bugünkü Baby DOWGE (BABY DOWGE) fiyatı $ 0,00009461 olup, son 24 saatte % 7,93 değişim gösterdi. Mevcut BABY DOWGE / USD dönüşüm oranı BABY DOWGE başına $ 0,00009461 şeklindedir.

Baby DOWGE, şu anda piyasa değeri açısından $ 94.602 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,97M BABY DOWGE şeklindedir. Son 24 saat içinde BABY DOWGE, $ 0,000090 (en düşük) ile $ 0,00010276 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00323566 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000090 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BABY DOWGE, son bir saatte +%0,05 ve son 7 günde -%14,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 94,60K$ 94,60K $ 94,60K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 94,60K$ 94,60K $ 94,60K Dolaşım Arzı 999,97M 999,97M 999,97M Toplam Arz 999.967.756,606723 999.967.756,606723 999.967.756,606723

Şu anki Baby DOWGE piyasa değeri $ 94,60K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABY DOWGE arzı 999,97M olup, toplam arzı 999967756.606723. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 94,60K.