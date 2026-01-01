Bugünkü Baby Ethereum Fiyatı

Bugünkü Baby Ethereum (BABYETH) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,43 değişim gösterdi. Mevcut BABYETH / USD dönüşüm oranı BABYETH başına -- şeklindedir.

Baby Ethereum, şu anda piyasa değeri açısından $ 23.773 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 500,00M BABYETH şeklindedir. Son 24 saat içinde BABYETH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00133475 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BABYETH, son bir saatte -%0,24 ve son 7 günde -%9,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Baby Ethereum (BABYETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 23,77K$ 23,77K $ 23,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 23,77K$ 23,77K $ 23,77K Dolaşım Arzı 500,00M 500,00M 500,00M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki Baby Ethereum piyasa değeri $ 23,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABYETH arzı 500,00M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 23,77K.