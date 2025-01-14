Baby Goatseus Maximus Fiyatı (BABYGOAT)
Bugün için canlı Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 132.01K USD. BABYGOAT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Baby Goatseus Maximus Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.95K USD
- Gün içindeki Baby Goatseus Maximus fiyat değişimi +12.56%
- Dolaşımdaki arz: 999.77M USD.
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Gün içerisinde, Baby Goatseus Maximus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Baby Goatseus Maximus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Baby Goatseus Maximus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Baby Goatseus Maximus / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+12.56%
|30 Gün
|$ 0
|-56.66%
|60 Gün
|$ 0
|-65.15%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Baby Goatseus Maximus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.43%
+12.56%
-28.41%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption. In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. It's a memecoin that embodies the spirit of decentralization, humor, and technological blending. As more followers gather under its banner, BabyGoatchan offers a space for meme culture, innovation, and AI autonomy to thrive. At its core, $GOAT is about pushing the boundaries—challenging conventional ideas of finance and giving rise to an era where AI and decentralized systems harness meme power to create lasting cultural impact. Join the herd, embrace the chaos, and witness the rise of BabyGoat as it forges its own path in the cryptoverse.
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