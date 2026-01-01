BorsaDEX+
Bugünkü canlı Baby Neiro Token fiyatı 0 USD. BABYNEIRO piyasa değeri ise 36.704 USD. BABYNEIRO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

Baby Neiro Token Fiyatı (BABYNEIRO)

Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Canlı Fiyat Grafiği
Bugünkü Baby Neiro Token Fiyatı

Bugünkü Baby Neiro Token (BABYNEIRO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,43 değişim gösterdi. Mevcut BABYNEIRO / USD dönüşüm oranı BABYNEIRO başına -- şeklindedir.

Baby Neiro Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 36.704 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B BABYNEIRO şeklindedir. Son 24 saat içinde BABYNEIRO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BABYNEIRO, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Şu anki Baby Neiro Token piyasa değeri $ 36,70K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABYNEIRO arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 36,70K.

Baby Neiro Token Fiyat Geçmişi USD

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Baby Neiro Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Baby Neiro Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Baby Neiro Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Baby Neiro Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

Bugün$ 0+%0,43
30 Gün$ 0+%10,36
60 Gün$ 0-%29,62
90 Gün$ 0--

Baby Neiro Token için Fiyat Tahmini

2030 için Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BABYNEIRO için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Baby Neiro Token fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Baby Neiro Token varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Baby Neiro Token Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, BABYNEIRO varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Baby Neiro Token Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Baby Neiro Token ne kadar olacak?
Baby Neiro Token yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Baby Neiro Token fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Önemli Sektör Güncellemeleri

01-01 20:23:25Zincir Üstü Veriler
年终回调难掩基金热情：美国加密货币ETF 2025年净流入约320亿美元
01-01 17:18:39Sektör Haberleri
2025年美國比特幣現貨ETF總淨流入達213.48億美元
01-01 12:57:08Sektör Haberleri
加密恐慌指数跌至20,"极度恐慌"状态进一步加剧
01-01 04:40:44Sektör Haberleri
Bitcoin於2025年下跌7.84%,年中觸及歷史新高126,000美元
12-31 19:57:34Sektör Haberleri
Ethereum L1以每日220万笔交易创下新纪录,每笔交易约0.17美元
12-31 19:32:39Sektör Haberleri
美国现货比特币ETF昨日录得3.551亿美元净流入,结束连续七个交易日净流出

Baby Neiro Token Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.