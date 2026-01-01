Bugünkü Baby Neiro Token Fiyatı

Bugünkü Baby Neiro Token (BABYNEIRO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,43 değişim gösterdi. Mevcut BABYNEIRO / USD dönüşüm oranı BABYNEIRO başına -- şeklindedir.

Baby Neiro Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 36.704 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B BABYNEIRO şeklindedir. Son 24 saat içinde BABYNEIRO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BABYNEIRO, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 36,70K$ 36,70K $ 36,70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 36,70K$ 36,70K $ 36,70K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Baby Neiro Token piyasa değeri $ 36,70K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABYNEIRO arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 36,70K.