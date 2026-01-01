Bugünkü Baby Shark Meme Fiyatı

Bugünkü Baby Shark Meme (BABYSHARK) fiyatı $ 0,00001919 olup, son 24 saatte % 3,35 değişim gösterdi. Mevcut BABYSHARK / USD dönüşüm oranı BABYSHARK başına $ 0,00001919 şeklindedir.

Baby Shark Meme, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.299,77 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 849,35M BABYSHARK şeklindedir. Son 24 saat içinde BABYSHARK, $ 0,00001881 (en düşük) ile $ 0,00002001 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,12534 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001448 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BABYSHARK, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde +%1,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,30K$ 16,30K $ 16,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,19K$ 19,19K $ 19,19K Dolaşım Arzı 849,35M 849,35M 849,35M Toplam Arz 999.970.066,041298 999.970.066,041298 999.970.066,041298

Şu anki Baby Shark Meme piyasa değeri $ 16,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABYSHARK arzı 849,35M olup, toplam arzı 999970066.041298. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,19K.