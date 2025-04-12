Baby Shiro Neko Fiyatı (BABYSHIRO)
Bugün için canlı Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 12.07K USD. BABYSHIRO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Baby Shiro Neko Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Baby Shiro Neko fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 999.86M USD.
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Gün içerisinde, Baby Shiro Neko / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Baby Shiro Neko / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Baby Shiro Neko / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Baby Shiro Neko / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-16.44%
|60 Gün
|$ 0
|-80.14%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Baby Shiro Neko fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-12.43%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend.
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