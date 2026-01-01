Bugünkü Baby World Liberty Financial Fiyatı

Bugünkü Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,52 değişim gösterdi. Mevcut BABYWLFI / USD dönüşüm oranı BABYWLFI başına -- şeklindedir.

Baby World Liberty Financial, şu anda piyasa değeri açısından $ 73.810 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 90,00B BABYWLFI şeklindedir. Son 24 saat içinde BABYWLFI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000666 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BABYWLFI, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 73,81K$ 73,81K $ 73,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 73,81K$ 73,81K $ 73,81K Dolaşım Arzı 90,00B 90,00B 90,00B Toplam Arz 90.000.000.000,0 90.000.000.000,0 90.000.000.000,0

