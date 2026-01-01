Bugünkü Babygirl Fiyatı

Bugünkü Babygirl (BABYGIRL) fiyatı $ 0,00015336 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BABYGIRL / USD dönüşüm oranı BABYGIRL başına $ 0,00015336 şeklindedir.

Babygirl, şu anda piyasa değeri açısından $ 153.365 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BABYGIRL şeklindedir. Son 24 saat içinde BABYGIRL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,076879 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000358 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BABYGIRL, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1.223,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Babygirl (BABYGIRL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 153,37K$ 153,37K $ 153,37K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 153,37K$ 153,37K $ 153,37K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Babygirl piyasa değeri $ 153,37K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABYGIRL arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 153,37K.