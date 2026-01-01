Bugünkü BabyManyu Fiyatı

Bugünkü BabyManyu (BABYMANYU) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,80 değişim gösterdi. Mevcut BABYMANYU / USD dönüşüm oranı BABYMANYU başına -- şeklindedir.

BabyManyu, şu anda piyasa değeri açısından $ 34.881 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69T BABYMANYU şeklindedir. Son 24 saat içinde BABYMANYU, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BABYMANYU, son bir saatte -%1,11 ve son 7 günde +%6,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BabyManyu (BABYMANYU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 34,88K$ 34,88K $ 34,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 34,88K$ 34,88K $ 34,88K Dolaşım Arzı 420,69T 420,69T 420,69T Toplam Arz 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0

Şu anki BabyManyu piyasa değeri $ 34,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABYMANYU arzı 420,69T olup, toplam arzı 420690000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 34,88K.