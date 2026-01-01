Bugünkü BabyUnicorn Fiyatı

Bugünkü BabyUnicorn (BABYU) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3,71 değişim gösterdi. Mevcut BABYU / USD dönüşüm oranı BABYU başına -- şeklindedir.

BabyUnicorn, şu anda piyasa değeri açısından $ 207.419 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,83M BABYU şeklindedir. Son 24 saat içinde BABYU, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BABYU, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde -%9,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BabyUnicorn (BABYU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 207,42K$ 207,42K $ 207,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 207,42K$ 207,42K $ 207,42K Dolaşım Arzı 999,83M 999,83M 999,83M Toplam Arz 999.827.284,824341 999.827.284,824341 999.827.284,824341

Şu anki BabyUnicorn piyasa değeri $ 207,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABYU arzı 999,83M olup, toplam arzı 999827284.824341. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 207,42K.