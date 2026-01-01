Bugünkü Bachi on Base Fiyatı

Bugünkü Bachi on Base (BACHI) fiyatı $ 0,00009875 olup, son 24 saatte % 0,51 değişim gösterdi. Mevcut BACHI / USD dönüşüm oranı BACHI başına $ 0,00009875 şeklindedir.

Bachi on Base, şu anda piyasa değeri açısından $ 68.133 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 689,93M BACHI şeklindedir. Son 24 saat içinde BACHI, $ 0,0000971 (en düşük) ile $ 0,00009926 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00331437 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00008156 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BACHI, son bir saatte -%0,20 ve son 7 günde +%3,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bachi on Base (BACHI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 68,13K$ 68,13K $ 68,13K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 68,14K$ 68,14K $ 68,14K Dolaşım Arzı 689,93M 689,93M 689,93M Toplam Arz 690.000.000,0 690.000.000,0 690.000.000,0

