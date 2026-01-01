Bugünkü BAGLESS Fiyatı

Bugünkü BAGLESS (BAGLESS) fiyatı $ 0,00001051 olup, son 24 saatte % 2,20 değişim gösterdi. Mevcut BAGLESS / USD dönüşüm oranı BAGLESS başına $ 0,00001051 şeklindedir.

BAGLESS, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.504,08 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,11M BAGLESS şeklindedir. Son 24 saat içinde BAGLESS, $ 0,00001051 (en düşük) ile $ 0,00001087 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00067267 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000782 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BAGLESS, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde +%8,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BAGLESS (BAGLESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,50K$ 10,50K $ 10,50K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,50K$ 10,50K $ 10,50K Dolaşım Arzı 999,11M 999,11M 999,11M Toplam Arz 999.109.803,4410322 999.109.803,4410322 999.109.803,4410322

Şu anki BAGLESS piyasa değeri $ 10,50K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BAGLESS arzı 999,11M olup, toplam arzı 999109803.4410322. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,50K.