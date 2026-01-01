Bugünkü Bald Eagle Fiyatı

Bugünkü Bald Eagle (EAGLE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,02 değişim gösterdi. Mevcut EAGLE / USD dönüşüm oranı EAGLE başına -- şeklindedir.

Bald Eagle, şu anda piyasa değeri açısından $ 35.854 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B EAGLE şeklindedir. Son 24 saat içinde EAGLE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EAGLE, son bir saatte +%2,04 ve son 7 günde +%2,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bald Eagle (EAGLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 35,85K$ 35,85K $ 35,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 35,85K$ 35,85K $ 35,85K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

