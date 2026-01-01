Bugünkü Ballerina Cappuccina Fiyatı

Bugünkü Ballerina Cappuccina (BALLERINA) fiyatı $ 0,000050 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BALLERINA / USD dönüşüm oranı BALLERINA başına $ 0,000050 şeklindedir.

Ballerina Cappuccina, şu anda piyasa değeri açısından $ 49.997 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BALLERINA şeklindedir. Son 24 saat içinde BALLERINA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00073847 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000050 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BALLERINA, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ballerina Cappuccina (BALLERINA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 50,00K$ 50,00K $ 50,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 50,00K$ 50,00K $ 50,00K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Ballerina Cappuccina piyasa değeri $ 50,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BALLERINA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 50,00K.