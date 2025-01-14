Bark Ruffalo by Virtuals Fiyatı (PAWSY)
Bugün için canlı Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) fiyatı, 0.0014765 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.47M USD. PAWSY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bark Ruffalo by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 29.02K USD
- Gün içindeki Bark Ruffalo by Virtuals fiyat değişimi +3.02%
- Dolaşımdaki arz: 997.79M USD.
MEXC'deki PAWSY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PAWSY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Bark Ruffalo by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bark Ruffalo by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0.0002955142.
Son 60 gün içerisinde, Bark Ruffalo by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bark Ruffalo by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.02%
|30 Gün
|$ +0.0002955142
|+20.01%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bark Ruffalo by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+4.52%
+3.02%
-19.47%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PAWSY / AUD
A$0.002377165
|1 PAWSY / GBP
￡0.001195965
|1 PAWSY / EUR
€0.001432205
|1 PAWSY / USD
$0.0014765
|1 PAWSY / MYR
RM0.006659015
|1 PAWSY / TRY
₺0.05238622
|1 PAWSY / JPY
¥0.23225345
|1 PAWSY / RUB
₽0.15169561
|1 PAWSY / INR
₹0.12792396
|1 PAWSY / IDR
Rp24.20491416
|1 PAWSY / PHP
₱0.086626255
|1 PAWSY / EGP
￡E.0.074578015
|1 PAWSY / BRL
R$0.008991885
|1 PAWSY / CAD
C$0.002111395
|1 PAWSY / BDT
৳0.179468575
|1 PAWSY / NGN
₦2.28913607
|1 PAWSY / UAH
₴0.0626036
|1 PAWSY / VES
Bs0.0782545
|1 PAWSY / PKR
Rs0.41150055
|1 PAWSY / KZT
₸0.78411009
|1 PAWSY / THB
฿0.051190255
|1 PAWSY / TWD
NT$0.04884262
|1 PAWSY / CHF
Fr0.001343615
|1 PAWSY / HKD
HK$0.01148717
|1 PAWSY / MAD
.د.م0.014897885