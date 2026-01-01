Bugünkü Base Strategy Fiyatı

Bugünkü Base Strategy (BASTR) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,23 değişim gösterdi. Mevcut BASTR / USD dönüşüm oranı BASTR başına -- şeklindedir.

Base Strategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 188.683 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 97,23B BASTR şeklindedir. Son 24 saat içinde BASTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BASTR, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Base Strategy (BASTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 188,68K$ 188,68K $ 188,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 188,68K$ 188,68K $ 188,68K Dolaşım Arzı 97,23B 97,23B 97,23B Toplam Arz 97.230.032.594,2347 97.230.032.594,2347 97.230.032.594,2347

