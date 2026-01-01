Bugünkü Based Coin Fiyatı

Bugünkü Based Coin (BASED) fiyatı $ 0,00001042 olup, son 24 saatte % 3,25 değişim gösterdi. Mevcut BASED / USD dönüşüm oranı BASED başına $ 0,00001042 şeklindedir.

Based Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 596.653 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 57,28B BASED şeklindedir. Son 24 saat içinde BASED, $ 0,0000104 (en düşük) ile $ 0,0000109 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0000262 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000949 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BASED, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde +%9,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Based Coin (BASED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 596,65K$ 596,65K $ 596,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 649,21K$ 649,21K $ 649,21K Dolaşım Arzı 57,28B 57,28B 57,28B Toplam Arz 62.325.470.000,26195 62.325.470.000,26195 62.325.470.000,26195

Şu anki Based Coin piyasa değeri $ 596,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BASED arzı 57,28B olup, toplam arzı 62325470000.26195. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 649,21K.