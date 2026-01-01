BorsaDEX+
Bugünkü canlı Based Coin fiyatı 0,00001042 USD. BASED piyasa değeri ise 596.653 USD. BASED / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Based Coin fiyatı 0,00001042 USD. BASED piyasa değeri ise 596.653 USD. BASED / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

BASED Hakkında Daha Fazla Bilgi

BASED Fiyat Bilgileri

BASED Nedir

BASED Resmi Websitesi

BASED Token Ekonomisi

BASED Fiyat Tahmini

Based Coin Logosu

Based Coin Fiyatı (BASED)

Listelenmedi

1 BASED / USD Canlı Fiyatı:

-%3,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Based Coin (BASED) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:43:16 (UTC+8)

Bugünkü Based Coin Fiyatı

Bugünkü Based Coin (BASED) fiyatı $ 0,00001042 olup, son 24 saatte % 3,25 değişim gösterdi. Mevcut BASED / USD dönüşüm oranı BASED başına $ 0,00001042 şeklindedir.

Based Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 596.653 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 57,28B BASED şeklindedir. Son 24 saat içinde BASED, $ 0,0000104 (en düşük) ile $ 0,0000109 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0000262 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000949 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BASED, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde +%9,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Based Coin (BASED) Piyasa Bilgileri

$ 596,65K
--
$ 649,21K
57,28B
62.325.470.000,26195
Şu anki Based Coin piyasa değeri $ 596,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BASED arzı 57,28B olup, toplam arzı 62325470000.26195. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 649,21K.

Based Coin Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0000104
24 sa Düşük
$ 0,0000109
24 sa Yüksek

$ 0,0000104
$ 0,0000109
$ 0,0000262
$ 0,00000949
-%0,13

-%3,25

+%9,10

+%9,10

Based Coin (BASED) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Based Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Based Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000016061.
Son 60 gün içerisinde, Based Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000044892.
Son 90 gün içerisinde, Based Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%3,25
30 Gün$ -0,0000016061-%15,41
60 Gün$ -0,0000044892-%43,08
90 Gün$ 0--

Based Coin için Fiyat Tahmini

2030 için Based Coin (BASED) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BASED için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Based Coin (BASED) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Based Coin fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Based Coin varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Based Coin Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, BASED varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Based Coin (BASED) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Based Coin Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Based Coin ne kadar olacak?
Based Coin yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Based Coin fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:43:16 (UTC+8)

Based Coin (BASED) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-31 19:57:34Sektör Haberleri
Ethereum L1以每日220万笔交易创下新纪录,每笔交易约0.17美元
12-31 19:32:39Sektör Haberleri
美国现货比特币ETF昨日录得3.551亿美元净流入,结束连续七个交易日净流出
12-31 15:27:29Sektör Haberleri
2026年降息路径成為加密市場關鍵變數,聯準會分歧加劇
12-31 13:35:02Sektör Haberleri
Solana 上的一些 Meme 代币涨幅显著，其中"1"在 24 小时内上涨 68%
12-31 00:40:29Sektör Haberleri
Data: 368 Entiti Global Memegang Lebih $185 Bilion dalam Kripto, Syarikat DAT Menyumbang 73%
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元

Based Coin Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.