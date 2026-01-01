Bugünkü Based Neko Fiyatı

Bugünkü Based Neko (NEKO) fiyatı $ 0,0000247 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut NEKO / USD dönüşüm oranı NEKO başına $ 0,0000247 şeklindedir.

Based Neko, şu anda piyasa değeri açısından $ 24.695 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B NEKO şeklindedir. Son 24 saat içinde NEKO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00374004 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002453 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NEKO, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Based Neko (NEKO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,70K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,70K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Based Neko piyasa değeri $ 24,70K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NEKO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,70K.