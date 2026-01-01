Bugünkü BASEment Fiyatı

Bugünkü BASEment (BASEMENT) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,24 değişim gösterdi. Mevcut BASEMENT / USD dönüşüm oranı BASEMENT başına -- şeklindedir.

BASEment, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.204,97 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BASEMENT şeklindedir. Son 24 saat içinde BASEMENT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BASEMENT, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde -%0,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BASEment (BASEMENT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,20K$ 10,20K $ 10,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,20K$ 10,20K $ 10,20K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BASEment piyasa değeri $ 10,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BASEMENT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,20K.