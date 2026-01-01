Bugünkü basilica Fiyatı

Bugünkü basilica (SN39) fiyatı $ 2,48 olup, son 24 saatte % 3,83 değişim gösterdi. Mevcut SN39 / USD dönüşüm oranı SN39 başına $ 2,48 şeklindedir.

basilica, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.977.475 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,22M SN39 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN39, $ 2,34 (en düşük) ile $ 2,49 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 15,73 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,517387 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN39, son bir saatte -%0,59 ve son 7 günde +%25,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

basilica (SN39) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,98M$ 7,98M $ 7,98M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,98M$ 7,98M $ 7,98M Dolaşım Arzı 3,22M 3,22M 3,22M Toplam Arz 3.217.741,810535912 3.217.741,810535912 3.217.741,810535912

