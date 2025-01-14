BCREPE Fiyatı (BCRE)
Bugün için canlı BCREPE (BCRE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 177.92K USD. BCRE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BCREPE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 98.70K USD
- Gün içindeki BCREPE fiyat değişimi -4.60%
- Dolaşımdaki arz: 500.00M USD.
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Gün içerisinde, BCREPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BCREPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BCREPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BCREPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-4.60%
|30 Gün
|$ 0
|-91.58%
|60 Gün
|$ 0
|-98.67%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BCREPE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.12%
-4.60%
-41.13%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BCREPE is an innovative Web3.0 asset management platform that operates on BSC networks. The platform empowers financial experts to create diversified investment portfolios utilizing a variety of crypto assets. This setup allows ordinary users to easily invest in specialized financial products crafted by professionals, granting access to opportunities typically reserved for seasoned investors. Essentially, BCREPE serves as an accessible gateway to professional-grade investment options within the dynamic cryptocurrency landscape. By using BCREPE, users can confidently explore the potential of crypto assets, unlocking new pathways for wealth generation. Ultimately, BCREPE bridges the gap between novice investors and expert financial strategies, fostering a more inclusive and engaging investment ecosystem in the digital age.
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