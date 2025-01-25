Bear In Bathrobe Fiyatı (BIB)
Bugün için canlı Bear In Bathrobe (BIB) fiyatı, 0.01590087 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 15.90M USD. BIB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bear In Bathrobe Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.18M USD
- Gün içindeki Bear In Bathrobe fiyat değişimi +17.69%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Bear In Bathrobe / USD fiyat değişimi, $ +0.00238954.
Son 30 gün içerisinde, Bear In Bathrobe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bear In Bathrobe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bear In Bathrobe / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00238954
|+17.69%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bear In Bathrobe fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.85%
+17.69%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun.
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