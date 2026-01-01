Bugünkü BEAST SELLER Fiyatı

Bugünkü BEAST SELLER (BEAST) fiyatı $ 0,00217978 olup, son 24 saatte % 14,43 değişim gösterdi. Mevcut BEAST / USD dönüşüm oranı BEAST başına $ 0,00217978 şeklindedir.

BEAST SELLER, şu anda piyasa değeri açısından $ 151.320 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 69,42M BEAST şeklindedir. Son 24 saat içinde BEAST, $ 0,00214845 (en düşük) ile $ 0,00256477 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,101404 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00210146 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BEAST, son bir saatte +%0,70 ve son 7 günde -%34,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BEAST SELLER (BEAST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 151,32K$ 151,32K $ 151,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 151,32K$ 151,32K $ 151,32K Dolaşım Arzı 69,42M 69,42M 69,42M Toplam Arz 69.420.000,0 69.420.000,0 69.420.000,0

Şu anki BEAST SELLER piyasa değeri $ 151,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEAST arzı 69,42M olup, toplam arzı 69420000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 151,32K.