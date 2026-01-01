Bugünkü Beercoin 2 Fiyatı

Bugünkü Beercoin 2 (BEER2) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,11 değişim gösterdi. Mevcut BEER2 / USD dönüşüm oranı BEER2 başına -- şeklindedir.

Beercoin 2, şu anda piyasa değeri açısından $ 75.143 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 395,55B BEER2 şeklindedir. Son 24 saat içinde BEER2, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0000627 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BEER2, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde +%5,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Beercoin 2 (BEER2) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 75,14K$ 75,14K $ 75,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 100,32K$ 100,32K $ 100,32K Dolaşım Arzı 395,55B 395,55B 395,55B Toplam Arz 528.102.752.270,933 528.102.752.270,933 528.102.752.270,933

Şu anki Beercoin 2 piyasa değeri $ 75,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEER2 arzı 395,55B olup, toplam arzı 528102752270.933. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 100,32K.