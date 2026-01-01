Bugünkü Bella Bumper Fiyatı

Bugünkü Bella Bumper (BUMPER) fiyatı $ 0,00068883 olup, son 24 saatte % 3,25 değişim gösterdi. Mevcut BUMPER / USD dönüşüm oranı BUMPER başına $ 0,00068883 şeklindedir.

Bella Bumper, şu anda piyasa değeri açısından $ 344.165 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 499,63M BUMPER şeklindedir. Son 24 saat içinde BUMPER, $ 0,0006395 (en düşük) ile $ 0,00069439 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00667841 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00027617 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BUMPER, son bir saatte -%0,49 ve son 7 günde +%26,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bella Bumper (BUMPER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 344,17K$ 344,17K $ 344,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 344,17K$ 344,17K $ 344,17K Dolaşım Arzı 499,63M 499,63M 499,63M Toplam Arz 499.633.162,494631 499.633.162,494631 499.633.162,494631

Şu anki Bella Bumper piyasa değeri $ 344,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUMPER arzı 499,63M olup, toplam arzı 499633162.494631. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 344,17K.