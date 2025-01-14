Bugünkü Beni (BENI) Fiyatı

Bugün için canlı Beni (BENI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 874.85K USD. BENI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.

Beni Anahtar Piyasa Performansı:

- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.98K USD

- Gün içindeki Beni fiyat değişimi -8.38%

- Dolaşımdaki arz: 991.68M USD.

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