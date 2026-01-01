Bugünkü Beny Bad Boy Fiyatı

Bugünkü Beny Bad Boy (BBB) fiyatı $ 0,00316162 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BBB / USD dönüşüm oranı BBB başına $ 0,00316162 şeklindedir.

Beny Bad Boy, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.533.833 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,38B BBB şeklindedir. Son 24 saat içinde BBB, $ 0,00316162 (en düşük) ile $ 0,00316162 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00514351 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00008295 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BBB, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Beny Bad Boy (BBB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,53M$ 7,53M $ 7,53M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,53M$ 7,53M $ 7,53M Dolaşım Arzı 2,38B 2,38B 2,38B Toplam Arz 2.382.904.000,0 2.382.904.000,0 2.382.904.000,0

