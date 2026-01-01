Bugünkü Berkshire Hathaway xStock Fiyatı

Bugünkü Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) fiyatı $ 502,43 olup, son 24 saatte % 0,41 değişim gösterdi. Mevcut BRK.BX / USD dönüşüm oranı BRK.BX başına $ 502,43 şeklindedir.

Berkshire Hathaway xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 602.807 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,20K BRK.BX şeklindedir. Son 24 saat içinde BRK.BX, $ 500,85 (en düşük) ile $ 504,63 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 546,27 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 473,59 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BRK.BX, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 602,81K$ 602,81K $ 602,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,90M$ 40,90M $ 40,90M Dolaşım Arzı 1,20K 1,20K 1,20K Toplam Arz 81.399,99915366 81.399,99915366 81.399,99915366

Şu anki Berkshire Hathaway xStock piyasa değeri $ 602,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BRK.BX arzı 1,20K olup, toplam arzı 81399.99915366. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,90M.