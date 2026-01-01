BorsaDEX+
Bugünkü canlı Berkshire Hathaway xStock fiyatı 502,43 USD. BRK.BX piyasa değeri ise 602.807 USD. BRK.BX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

BRK.BX Hakkında Daha Fazla Bilgi

BRK.BX Fiyat Bilgileri

BRK.BX Nedir

BRK.BX Whitepaper

BRK.BX Resmi Websitesi

BRK.BX Token Ekonomisi

BRK.BX Fiyat Tahmini

Berkshire Hathaway xStock Logosu

Berkshire Hathaway xStock Fiyatı (BRK.BX)

Listelenmedi

1 BRK.BX / USD Canlı Fiyatı:

$502,43
-%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:43:56 (UTC+8)

Bugünkü Berkshire Hathaway xStock Fiyatı

Bugünkü Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) fiyatı $ 502,43 olup, son 24 saatte % 0,41 değişim gösterdi. Mevcut BRK.BX / USD dönüşüm oranı BRK.BX başına $ 502,43 şeklindedir.

Berkshire Hathaway xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 602.807 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,20K BRK.BX şeklindedir. Son 24 saat içinde BRK.BX, $ 500,85 (en düşük) ile $ 504,63 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 546,27 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 473,59 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BRK.BX, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Piyasa Bilgileri

$ 602,81K
--
$ 40,90M
1,20K
81.399,99915366
Şu anki Berkshire Hathaway xStock piyasa değeri $ 602,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BRK.BX arzı 1,20K olup, toplam arzı 81399.99915366. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,90M.

Berkshire Hathaway xStock Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 500,85
24 sa Düşük
$ 504,63
24 sa Yüksek

$ 500,85
$ 504,63
$ 546,27
$ 473,59
%0,00

-%0,41

+%0,80

+%0,80

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Berkshire Hathaway xStock / USD fiyat değişimi, $ -2,0732736989252.
Son 30 gün içerisinde, Berkshire Hathaway xStock / USD fiyat değişimi, $ -9,4218185750.
Son 60 gün içerisinde, Berkshire Hathaway xStock / USD fiyat değişimi, $ +19,6654116580.
Son 90 gün içerisinde, Berkshire Hathaway xStock / USD fiyat değişimi, $ +0,71596559175827.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -2,0732736989252-%0,41
30 Gün$ -9,4218185750-%1,87
60 Gün$ +19,6654116580+%3,91
90 Gün$ +0,71596559175827+%0,14

Berkshire Hathaway xStock için Fiyat Tahmini

2030 için Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BRK.BX için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Berkshire Hathaway xStock fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Berkshire Hathaway xStock varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Berkshire Hathaway xStock Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, BRK.BX varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Berkshire Hathaway xStock Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Berkshire Hathaway xStock ne kadar olacak?
Berkshire Hathaway xStock yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Berkshire Hathaway xStock fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:43:56 (UTC+8)

Berkshire Hathaway xStock Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.