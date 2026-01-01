Bugünkü BESC MONEY Fiyatı

Bugünkü BESC MONEY (MONEY) fiyatı $ 9,0 olup, son 24 saatte % 1,81 değişim gösterdi. Mevcut MONEY / USD dönüşüm oranı MONEY başına $ 9,0 şeklindedir.

BESC MONEY, şu anda piyasa değeri açısından $ 443.362 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 49,27K MONEY şeklindedir. Son 24 saat içinde MONEY, $ 8,75 (en düşük) ile $ 9,16 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 39,54 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 8,58 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MONEY, son bir saatte +%0,20 ve son 7 günde -%13,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BESC MONEY (MONEY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 443,36K$ 443,36K $ 443,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 443,36K$ 443,36K $ 443,36K Dolaşım Arzı 49,27K 49,27K 49,27K Toplam Arz 49.265,38807278771 49.265,38807278771 49.265,38807278771

