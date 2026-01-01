Bugünkü BETA Fiyatı

Bugünkü BETA (BETA) fiyatı $ 0,0000738 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BETA / USD dönüşüm oranı BETA başına $ 0,0000738 şeklindedir.

BETA, şu anda piyasa değeri açısından $ 73.799 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BETA şeklindedir. Son 24 saat içinde BETA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00068728 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000362 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BETA, son bir saatte -- ve son 7 günde -%16,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BETA (BETA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 73,80K$ 73,80K $ 73,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 73,80K$ 73,80K $ 73,80K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BETA piyasa değeri $ 73,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BETA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 73,80K.