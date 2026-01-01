Bugünkü Beta Trader Fiyatı

Bugünkü Beta Trader (BETA) fiyatı $ 0,00000941 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BETA / USD dönüşüm oranı BETA başına $ 0,00000941 şeklindedir.

Beta Trader, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.396,74 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,56M BETA şeklindedir. Son 24 saat içinde BETA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00442072 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000929 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BETA, son bir saatte -- ve son 7 günde -%15,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Beta Trader (BETA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,40K$ 9,40K $ 9,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,40K$ 9,40K $ 9,40K Dolaşım Arzı 998,56M 998,56M 998,56M Toplam Arz 998.555.682,005529 998.555.682,005529 998.555.682,005529

