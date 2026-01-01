Bugünkü Betly Fiyatı

Bugünkü Betly (BETLY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,33 değişim gösterdi. Mevcut BETLY / USD dönüşüm oranı BETLY başına -- şeklindedir.

Betly, şu anda piyasa değeri açısından $ 52.249 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 995,08M BETLY şeklindedir. Son 24 saat içinde BETLY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00201598 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BETLY, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde -%24,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Betly (BETLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 52,25K$ 52,25K $ 52,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 52,25K$ 52,25K $ 52,25K Dolaşım Arzı 995,08M 995,08M 995,08M Toplam Arz 995.083.709,266474 995.083.709,266474 995.083.709,266474

Şu anki Betly piyasa değeri $ 52,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BETLY arzı 995,08M olup, toplam arzı 995083709.266474. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 52,25K.