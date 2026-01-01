Bugünkü BETRMINT Fiyatı

Bugünkü BETRMINT (BETR) fiyatı $ 0,00000481 olup, son 24 saatte % 9,98 değişim gösterdi. Mevcut BETR / USD dönüşüm oranı BETR başına $ 0,00000481 şeklindedir.

BETRMINT, şu anda piyasa değeri açısından $ 481.029 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B BETR şeklindedir. Son 24 saat içinde BETR, $ 0,00000481 (en düşük) ile $ 0,00000539 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00001809 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000441 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BETR, son bir saatte -%0,40 ve son 7 günde -%2,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BETRMINT (BETR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 481,03K$ 481,03K $ 481,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 481,03K$ 481,03K $ 481,03K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

Şu anki BETRMINT piyasa değeri $ 481,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BETR arzı 100,00B olup, toplam arzı 99999999999.99998. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 481,03K.