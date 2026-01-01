Bugünkü BigWater Fiyatı

Bugünkü BigWater (BIGW) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,96 değişim gösterdi. Mevcut BIGW / USD dönüşüm oranı BIGW başına -- şeklindedir.

BigWater, şu anda piyasa değeri açısından $ 114.608 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 275,21M BIGW şeklindedir. Son 24 saat içinde BIGW, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00281767 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BIGW, son bir saatte +%1,96 ve son 7 günde +%39,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BigWater (BIGW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 114,61K$ 114,61K $ 114,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,16M$ 4,16M $ 4,16M Dolaşım Arzı 275,21M 275,21M 275,21M Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki BigWater piyasa değeri $ 114,61K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BIGW arzı 275,21M olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,16M.