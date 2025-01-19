Binance Wrapped BTC Logosu

Binance Wrapped BTC Fiyatı (BBTC)

USD

Binance Wrapped BTC (BBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$103,946
$103,946$103,946
+0.80%(1D)

Bugünkü Binance Wrapped BTC (BBTC) Fiyatı

Bugün için canlı Binance Wrapped BTC (BBTC) fiyatı, 103,931 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BBTC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Binance Wrapped BTC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 34.23K USD
- Gün içindeki Binance Wrapped BTC fiyat değişimi +0.83%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Binance Wrapped BTC (BBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Binance Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +852.94.
Son 30 gün içerisinde, Binance Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +12,509.8522839000.
Son 60 gün içerisinde, Binance Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +12,576.7942410000.
Son 90 gün içerisinde, Binance Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +35,628.12042427639.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +852.94+0.83%
30 Gün$ +12,509.8522839000+12.04%
60 Gün$ +12,576.7942410000+12.10%
90 Gün$ +35,628.12042427639+52.16%

Binance Wrapped BTC (BBTC) Fiyat Analizi

En güncel Binance Wrapped BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 100,576
$ 100,576$ 100,576

$ 106,713
$ 106,713$ 106,713

$ 1,893,429
$ 1,893,429$ 1,893,429

+0.11%

+0.83%

+10.56%

Binance Wrapped BTC (BBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 34.23K
$ 34.23K$ 34.23K

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Binance Wrapped BTC (BBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

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BBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BBTC / AUD
A$167,328.91
1 BBTC / GBP
85,223.42
1 BBTC / EUR
100,813.07
1 BBTC / USD
$103,931
1 BBTC / MYR
RM467,689.5
1 BBTC / TRY
3,682,275.33
1 BBTC / JPY
¥16,241,297.37
1 BBTC / RUB
10,648,770.26
1 BBTC / INR
8,998,345.98
1 BBTC / IDR
Rp1,703,786,612.64
1 BBTC / PHP
6,085,160.05
1 BBTC / EGP
￡E.5,219,414.82
1 BBTC / BRL
R$633,979.1
1 BBTC / CAD
C$149,660.64
1 BBTC / BDT
12,627,616.5
1 BBTC / NGN
161,886,043.53
1 BBTC / UAH
4,376,534.41
1 BBTC / VES
Bs5,612,274
1 BBTC / PKR
Rs28,973,884.18
1 BBTC / KZT
55,164,496.18
1 BBTC / THB
฿3,574,187.09
1 BBTC / TWD
NT$3,418,290.59
1 BBTC / CHF
Fr94,577.21
1 BBTC / HKD
HK$808,583.18
1 BBTC / MAD
.د.م1,043,467.24