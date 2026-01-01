Bugünkü BINANTS Fiyatı

Bugünkü BINANTS (BINANTS) fiyatı $ 0,00005779 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BINANTS / USD dönüşüm oranı BINANTS başına $ 0,00005779 şeklindedir.

BINANTS, şu anda piyasa değeri açısından $ 57.792 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BINANTS şeklindedir. Son 24 saat içinde BINANTS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00034659 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000547 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BINANTS, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BINANTS (BINANTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 57,79K$ 57,79K $ 57,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 57,79K$ 57,79K $ 57,79K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BINANTS piyasa değeri $ 57,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BINANTS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 57,79K.