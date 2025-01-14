Bio Acceleration Fiyatı (BIO/ACC)
Bugün için canlı Bio Acceleration (BIO/ACC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 245.37K USD. BIO/ACC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bio Acceleration Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 22.62K USD
- Gün içindeki Bio Acceleration fiyat değişimi -11.72%
- Dolaşımdaki arz: 998.49M USD.
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Gün içerisinde, Bio Acceleration / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bio Acceleration / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bio Acceleration / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bio Acceleration / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-11.72%
|30 Gün
|$ 0
|-65.19%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bio Acceleration fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.04%
-11.72%
-53.31%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem.
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