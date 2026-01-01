Bugünkü BiomeAI Fiyatı

Bugünkü BiomeAI (BIOMEAI) fiyatı $ 0,00948221 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BIOMEAI / USD dönüşüm oranı BIOMEAI başına $ 0,00948221 şeklindedir.

BiomeAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 56.161 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,92M BIOMEAI şeklindedir. Son 24 saat içinde BIOMEAI, $ 0,00948221 (en düşük) ile $ 0,00948221 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,394381 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00938086 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BIOMEAI, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BiomeAI (BIOMEAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 56,16K$ 56,16K $ 56,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 94,82K$ 94,82K $ 94,82K Dolaşım Arzı 5,92M 5,92M 5,92M Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki BiomeAI piyasa değeri $ 56,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BIOMEAI arzı 5,92M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 94,82K.