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Bitcoin Bridged ZED20 Fiyatı (BTC.Z)

USD

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Canlı Fiyat Grafiği

$105.383
$105.383$105.383
+%1,10(1D)

Bugünkü Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Fiyatı

Bugün için canlı Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) fiyatı, 105.383 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. BTC.Z / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bitcoin Bridged ZED20 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Bitcoin Bridged ZED20 fiyat değişimi +%1,13
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.

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USD Bazında Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bitcoin Bridged ZED20 / USD fiyat değişimi, $ +1.175,58.
Son 30 gün içerisinde, Bitcoin Bridged ZED20 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bitcoin Bridged ZED20 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bitcoin Bridged ZED20 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1.175,58+%1,13
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Fiyat Analizi

En güncel Bitcoin Bridged ZED20 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 104.045
$ 104.045$ 104.045

$ 105.511
$ 105.511$ 105.511

$ 108.029
$ 108.029$ 108.029

+%0,51

+%1,13

--

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Token Ekonomisi

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1 BTC.Z / EUR
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