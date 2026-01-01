Bugünkü Bitcoin on Katana Fiyatı

Bugünkü Bitcoin on Katana (BTCK) fiyatı $ 88.017 olup, son 24 saatte % 0,85 değişim gösterdi. Mevcut BTCK / USD dönüşüm oranı BTCK başına $ 88.017 şeklindedir.

Bitcoin on Katana, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.490.990 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 28,30 BTCK şeklindedir. Son 24 saat içinde BTCK, $ 87.418 (en düşük) ile $ 88.965 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 125.460 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 81.139 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BTCK, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde +%0,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bitcoin on Katana (BTCK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,49M$ 2,49M $ 2,49M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,49M$ 2,49M $ 2,49M Dolaşım Arzı 28,30 28,30 28,30 Toplam Arz 28,30157085 28,30157085 28,30157085

Şu anki Bitcoin on Katana piyasa değeri $ 2,49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BTCK arzı 28,30 olup, toplam arzı 28.30157085. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,49M.