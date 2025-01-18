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Bitcoin TRC20 Fiyatı (BTCT)

USD

Bitcoin TRC20 (BTCT) Canlı Fiyat Grafiği

$105,225
$105,225$105,225
+5.30%(1D)

Bugünkü Bitcoin TRC20 (BTCT) Fiyatı

Bugün için canlı Bitcoin TRC20 (BTCT) fiyatı, 105,326 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BTCT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bitcoin TRC20 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 172.46K USD
- Gün içindeki Bitcoin TRC20 fiyat değişimi +6.04%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Bitcoin TRC20 (BTCT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bitcoin TRC20 / USD fiyat değişimi, $ +6,002.93.
Son 30 gün içerisinde, Bitcoin TRC20 / USD fiyat değişimi, $ +4,763.0313068000.
Son 60 gün içerisinde, Bitcoin TRC20 / USD fiyat değişimi, $ +15,700.3780596000.
Son 90 gün içerisinde, Bitcoin TRC20 / USD fiyat değişimi, $ +37,218.54680669343.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +6,002.93+6.04%
30 Gün$ +4,763.0313068000+4.52%
60 Gün$ +15,700.3780596000+14.91%
90 Gün$ +37,218.54680669343+54.65%

Bitcoin TRC20 (BTCT) Fiyat Analizi

En güncel Bitcoin TRC20 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 99,136
$ 99,136$ 99,136

$ 106,451
$ 106,451$ 106,451

$ 203,879
$ 203,879$ 203,879

-0.16%

+6.04%

+11.38%

Bitcoin TRC20 (BTCT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 172.46K
$ 172.46K$ 172.46K

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Bitcoin TRC20 (BTCT) Nedir?

BTCT is a TRC20 token that is 100% backed by Bitcoin (BTC). The reserve addresses are published for anyone to audit. Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network. Bitcoin is open-source; its design is public, nobody owns or controls Bitcoin and everyone can take part. Through many of its unique properties, Bitcoin allows exciting uses that could not be covered by any previous payment system.

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Bitcoin TRC20 (BTCT) Kaynağı

Resmi Websitesi

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BTCT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BTCT / AUD
A$169,574.86
1 BTCT / GBP
86,367.32
1 BTCT / EUR
102,166.22
1 BTCT / USD
$105,326
1 BTCT / MYR
RM473,967
1 BTCT / TRY
3,731,700.18
1 BTCT / JPY
¥16,461,400.54
1 BTCT / RUB
10,794,861.74
1 BTCT / INR
9,119,125.08
1 BTCT / IDR
Rp1,726,655,461.44
1 BTCT / PHP
6,166,837.3
1 BTCT / EGP
￡E.5,308,430.4
1 BTCT / BRL
R$639,328.82
1 BTCT / CAD
C$151,669.44
1 BTCT / BDT
12,797,109
1 BTCT / NGN
164,058,937.38
1 BTCT / UAH
4,435,277.86
1 BTCT / VES
Bs5,687,604
1 BTCT / PKR
Rs29,362,782.28
1 BTCT / KZT
55,904,934.28
1 BTCT / THB
฿3,633,747
1 BTCT / TWD
NT$3,464,172.14
1 BTCT / CHF
Fr95,846.66
1 BTCT / HKD
HK$819,436.28
1 BTCT / MAD
.د.م1,057,473.04