Bitcoin TRC20 Fiyatı (BTCT)
Bugün için canlı Bitcoin TRC20 (BTCT) fiyatı, 105,326 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BTCT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bitcoin TRC20 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 172.46K USD
- Gün içindeki Bitcoin TRC20 fiyat değişimi +6.04%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Bitcoin TRC20 / USD fiyat değişimi, $ +6,002.93.
Son 30 gün içerisinde, Bitcoin TRC20 / USD fiyat değişimi, $ +4,763.0313068000.
Son 60 gün içerisinde, Bitcoin TRC20 / USD fiyat değişimi, $ +15,700.3780596000.
Son 90 gün içerisinde, Bitcoin TRC20 / USD fiyat değişimi, $ +37,218.54680669343.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +6,002.93
|+6.04%
|30 Gün
|$ +4,763.0313068000
|+4.52%
|60 Gün
|$ +15,700.3780596000
|+14.91%
|90 Gün
|$ +37,218.54680669343
|+54.65%
En güncel Bitcoin TRC20 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.16%
+6.04%
+11.38%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BTCT is a TRC20 token that is 100% backed by Bitcoin (BTC). The reserve addresses are published for anyone to audit. Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network. Bitcoin is open-source; its design is public, nobody owns or controls Bitcoin and everyone can take part. Through many of its unique properties, Bitcoin allows exciting uses that could not be covered by any previous payment system.
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|1 BTCT / AUD
A$169,574.86
|1 BTCT / GBP
￡86,367.32
|1 BTCT / EUR
€102,166.22
|1 BTCT / USD
$105,326
|1 BTCT / MYR
RM473,967
|1 BTCT / TRY
₺3,731,700.18
|1 BTCT / JPY
¥16,461,400.54
|1 BTCT / RUB
₽10,794,861.74
|1 BTCT / INR
₹9,119,125.08
|1 BTCT / IDR
Rp1,726,655,461.44
|1 BTCT / PHP
₱6,166,837.3
|1 BTCT / EGP
￡E.5,308,430.4
|1 BTCT / BRL
R$639,328.82
|1 BTCT / CAD
C$151,669.44
|1 BTCT / BDT
৳12,797,109
|1 BTCT / NGN
₦164,058,937.38
|1 BTCT / UAH
₴4,435,277.86
|1 BTCT / VES
Bs5,687,604
|1 BTCT / PKR
Rs29,362,782.28
|1 BTCT / KZT
₸55,904,934.28
|1 BTCT / THB
฿3,633,747
|1 BTCT / TWD
NT$3,464,172.14
|1 BTCT / CHF
Fr95,846.66
|1 BTCT / HKD
HK$819,436.28
|1 BTCT / MAD
.د.م1,057,473.04