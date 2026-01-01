Bugünkü BitcoinZK Fiyatı

Bugünkü BitcoinZK (ZYRA) fiyatı $ 0,00050645 olup, son 24 saatte % 4,59 değişim gösterdi. Mevcut ZYRA / USD dönüşüm oranı ZYRA başına $ 0,00050645 şeklindedir.

BitcoinZK, şu anda piyasa değeri açısından $ 126.877 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 250,00M ZYRA şeklindedir. Son 24 saat içinde ZYRA, $ 0,00046593 (en düşük) ile $ 0,00052386 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,167321 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00040074 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZYRA, son bir saatte +%3,37 ve son 7 günde -%22,49 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BitcoinZK (ZYRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 126,88K$ 126,88K $ 126,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 507,51K$ 507,51K $ 507,51K Dolaşım Arzı 250,00M 250,00M 250,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BitcoinZK piyasa değeri $ 126,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZYRA arzı 250,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 507,51K.